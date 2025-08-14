Corredores Digitais: recorde de inscrições nas jornadas de aceleração

As inscrições contemplaram as jornadas Bora Criar e Bora Crescer, que têm como foco apoiar diferentes estágios do desenvolvimento de startups. A Bora Criar é voltada para empreendedores em fase inicial, que ainda estão estruturando suas ideias de negócio. Já a Bora Crescer busca acelerar startups que já possuem produtos ou serviços em fase de validação e desejam ampliar sua atuação no mercado.

O hub Corredores Digitais, iniciativa do Governo do Ceará coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), bateu recorde de inscrições em seu novo ciclo de jornadas de aceleração. Ao todo, foram mais de 300 propostas submetidas por empreendedores de todas as regiões do estado, consolidando o programa como porta de entrada para quem busca inovar e transformar ideias em negócios de impacto.

“O número expressivo de inscrições neste ciclo reforça a relevância do Corredores Digitais para o ecossistema cearense de inovação. Estamos muito felizes com o engajamento e certos de que este será um ciclo promissor para os empreendedores selecionados”, destaca o gerente técnico do programa Corredores Digitais, Felipe Sousa.

A seleção resultou em 180 projetos aprovados para a jornada Bora Criar e 26 startups selecionadas para a jornada Bora Crescer. Além disso, 41 startups estão sendo acompanhadas e desenvolvidas em parceria com o programa Empreende UFC, ampliando ainda mais o alcance do Corredores Digitais. A equipe também mantém ativa a lista de interesse, garantindo oportunidades futuras para quem deseja participar das próximas edições.

“O Corredores Digitais tem como compromisso fortalecer o ambiente de inovação no Ceará, promovendo desenvolvimento, conexões e impacto social por meio do empreendedorismo”, completa Felipe Sousa. Com uma agenda robusta de eventos, mentorias e conexões com o ecossistema, o programa segue como referência em inovação pública e aceleração de negócios no Nordeste.

Como próxima etapa, o Corredores Digitais se prepara para lançar um novo edital voltado ao fortalecimento e à consolidação de startups que já possuem soluções inicialmente desenvolvidas e buscam conexão com o mercado e acesso a redes estratégicas. A iniciativa também contará com uma trilha específica de apoio a negócios de impacto, construída em parceria com atores do ecossistema. Com foco em resultados concretos e sustentáveis, a jornada representa um novo passo na missão do hub de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Ceará.