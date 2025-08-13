Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Innovation Horizon tem foco em inovação corporativa 

Parceria entre Atlântico, NINNA Hub e Avanti reúne lideranças no próximo dia 21 de agosto, em Fortaleza, para debater estratégias de transformação com IA nas empresas brasileiras
Autor Hamilton Nogueira
Tipo Notícia

Com foco em inovação corporativa e inteligência artificial, o Instituto Atlântico realiza a 2ª edição do Innovation Horizon, no próximo dia 21 de agosto, na sede do NINNA Hub, em Fortaleza. O evento é gratuito e vai reunir gestores e líderes das áreas de Inovação, Tecnologia e Transformação Digital para discutir caminhos práticos e estratégicos no uso da Inteligência Artificial (IA) no ambiente corporativo.

Organizado em parceria com o NINNA Hub e a Escola Avanti, o encontro presencial integra uma jornada de três momentos, voltada a profissionais que buscam aplicar inovação com foco em impacto real nos negócios.

Entre os destaques da programação estão painéis com executivos que já implementaram IA em suas operações, uma palestra sobre os próximos ciclos de inovação tecnológica, e uma discussão estratégica sobre os rumos da IA no Brasil. O evento também terá a presença de nomes como Raphael Albino, ex-Nubank; Uderson Firmino, Diretor de Tecnologia da Pague Menos; e Marília Diniz, Especialista em Inovação da Nestlé.

“O objetivo é oferecer um espaço de trocas práticas entre líderes que estão conduzindo a inovação em suas empresas e que precisam entender como a IA pode gerar valor de forma rápida, segura e estratégica”, explica Luiz Alves, diretor de Inovação e Novos Negócios do Atlântico.

O evento é voltado exclusivamente para profissionais em cargos de liderança, como diretores, gerentes, heads e coordenadores das áreas de Inovação, TI, Estratégia, Transformação Digital e Negócios. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas, mediante preenchimento de formulário no site oficial.


Serviço

2º Innovation Horizon

21 de agosto de 2025 - quinta-feira

13h30 às 17h30.

Endereço: Av. Dom Manuel, 1020, Centro, Fortaleza-CE

Inscrições gratuitas: https://www.innovationhorizon.com.br/

