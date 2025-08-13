Artigo: Presidente do IGC fala sobre saúde e dados

A saúde pública brasileira enfrenta desafios históricos: desigualdade no acesso, demora em atendimentos especializados, escassez de recursos e ineficiências operacionais. Em meio a esse cenário, a gestão inteligente de dados surge como uma ferramenta estratégica capaz de transformar o Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo equidade, agilidade e sustentabilidade. Essa, pelo menos, é nossa luta diária: acreditar e trabalhar para isso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aqui no Instituto de Gestão e Cidadania, instituição que fundamos há 10 anos, temos um norte: apoiar o máximo possível de decisões e soluções em números, em dados, o que muitas vezes precisa enfrentar outras culturas comportamentais. Mas essa resistência também se ancora em dados. Veja, segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), cerca de 72,6 milhões de brasileiros — 34% da população — não têm acesso à atenção básica 1.

Esse dado alarmante, além de revelar a urgência de soluções que ampliem a cobertura e melhorem a gestão dos serviços, mostra que a educação para compreender os problemas também é um impeditivo forte.

De qualquer forma, a criação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), instituída pelo Ministério da Saúde em 2020, representa um marco na integração de informações entre unidades públicas e privadas. A RNDS permite o compartilhamento seguro de dados clínicos, históricos de atendimento e prontuários eletrônicos, promovendo diagnósticos mais precisos, continuidade do cuidado e redução de redundâncias.

Essa integração já mostra resultados concretos. Durante a pandemia de COVID-19, a RNDS foi essencial para o controle sanitário, permitindo o rastreamento de casos e a gestão de vacinas em tempo real. Além disso, a plataforma fortalece a tomada de decisões baseada em evidências, otimizando o uso de recursos públicos e reduzindo desperdícios.