O complexo mundo da segurança cibernética

Gabrielle Silva é membro do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) / Crédito: Divulgação

O que chamo de um “novo mundo”, tem pressão por mais transformação digital, adoção acelerada do sistema 5G, expansão do uso e das formas do Pix, Internet das Coisas avançando e uma maior cobrança pela implementação de Inteligência Artificial. Toda essa vida digital impõe um volume crescente de intersecções, logo, também abre espaço para o ataque de vulnerabilidades de sistemas incluindo os mais cotidianos. Assim, soluções de cibersegurança ganham escala para proteger dados e informações pessoais dos diversos serviços disponíveis, o que leva esse setor a impactar direta e indiretamente a economia e o mercado de trabalho.

Gabrielle Silva é membro do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) e recomenda um olhar mais abrangente ao definir atribuições para a cibersegurança. "O amadurecimento do setor passa por ajustes conceituais para tratá-la como investimento estratégico e não somente como gasto. E para conciliar atitudes proativas com uma cultura de aprimoramento constante", destaca. A fala de Gabrielle é também fundamentada pela expertise do IEEE, cujos cientistas criaram os padrões Wi-Fi e Bluetooth, tem mais de 420.000 membros e está presente em mais de 160 países. Criado em 1884 em New Jersey (EUA), se apresenta como "a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade". Com atuação no setor de telecomunicações, com foco em Tecnologia e em novos negócios, Gabrielle acompanha de perto os desdobramentos da cibersegurança sob a ótica da inovação e das mudanças de comportamento organizacional. Ela diz que temos pouca ou nenhuma medida de segurança digital aplicada em áreas como saúde, educação e pequenos e médios negócios. Na outra ponta, empresas de grande porte e setores como telecomunicação e finanças dedicam mais recursos e esforços em prevenção e monitoramento. "De qualquer forma, ainda é perceptível a falta de integração entre medidas de prevenção, detecção e respostas rápidas contra qualquer tipo de ameaça. E quanto mais se demora a perceber o início e a origem de um ataque, maior a vulnerabilidade e o risco daquele setor ou empresa", explica Gabrielle.

A especialista alerta que, nem mesmo oportunidades promissoras com médias salariais entre 70 mil e 120 mil dólares anuais em mercados estrangeiros, projetadas por referências no setor, são suficientes para atrair interessados em quantidade necessária. E essa perspectiva pode ser ainda maior dependendo de desenvolvimento profissional e cargo em grandes corporações. O novo sempre vem Outra ameaça que é preciso ser enfrentada é a velocidade de aparecimento de novas tendências. "O especialista em cibersegurança precisa conciliar formação teórica e prática condizente com um mercado heterogêneo, com improváveis conexões, e ainda ter uma mentalidade de aprendizado contínuo para não ficar para trás em poucos meses", recomenda Silva. Uma recomendação da especialista do IEEE é começar a entrada no setor com a obtenção de certificações universais valorizados no mercado nacional e estrangeiro. Ao mesmo tempo, é importante ser ativo em comunidades técnicas para troca de habilidades desenvolvidas no dia a dia corporativo e participar de competições focadas em estimular o desenvolvimento e a aplicação eficiente dessas expertises.