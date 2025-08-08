PGJ lança Conecta+

O Ministério Público do Ceará avançando na diretriz da transformação digital, e modernização institucional, com o lançamento do Conecta+. Nesta segunda-feira (11/08), às 14h30 o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, apresenta a metodologia que consiste em encontros virtuais quinzenais com membros, servidores e assessores jurídicos para o lançamento de ferramentas, soluções tecnológicas e investimentos em infraestrutura.

O MPCE classifica a iniciativa como um programa de "destaque nacional não apenas pelos avanços tecnológicos, mas também pelo investimento na capacitação de pessoas e na transformação da cultura organizacional, consolidando o MPCE como uma das instituições mais inovadoras e eficientes do país".