Brasil Antenado com parabólica gratuita chega em sete cidades do Ceará

Programa leva acesso à TV aberta e poderá beneficiar mais de 20 mil famílias aptas no Ceará
Autor Hamilton Nogueira
Iniciado em 14 de julho, o Brasil Antenado já está em fase de agendamento para instalação gratuita da nova parabólica digital em sete municípios do Ceará. A iniciativa, do Ministério das Comunicações (MCom), é executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e tem foco na inclusão digital de famílias beneficiárias do Cadastro Único (CadÚnico) em cidades com sinal inexistente ou precário de TV aberta.

O novo equipamento garante acesso gratuito a uma programação com mais de 100 canais, som e imagem em alta definição e maior estabilidade de sinal. No Ceará, 20.968 famílias inscritas no CadÚnico estão aptas a fazer a solicitação.

As cidades contempladas serão Catunda, Croatá, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Monsenhor Tabosa, Quiterianópolis e Solonópole. “O Brasil Antenado representa o nosso compromisso com a inclusão e o acesso à informação como direito. É o Brasil que precisa ser visto, ouvido e antenado”, afirma Leandro Guerra, CEO da EAF.

O agendamento pode ser feito pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, também disponível por WhatsApp. A instalação é totalmente gratuita, incluindo o fornecimento do kit digital.

 

