Brasil Antenado com parabólica gratuita chega em sete cidades do Ceará

Programa leva acesso à TV aberta e poderá beneficiar mais de 20 mil famílias aptas no Ceará

Iniciado em 14 de julho, o Brasil Antenado já está em fase de agendamento para instalação gratuita da nova parabólica digital em sete municípios do Ceará. A iniciativa, do Ministério das Comunicações (MCom), é executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e tem foco na inclusão digital de famílias beneficiárias do Cadastro Único (CadÚnico) em cidades com sinal inexistente ou precário de TV aberta.

O novo equipamento garante acesso gratuito a uma programação com mais de 100 canais, som e imagem em alta definição e maior estabilidade de sinal. No Ceará, 20.968 famílias inscritas no CadÚnico estão aptas a fazer a solicitação.