A startup Mazodan passa a integrar o portólio da Casa Azul Ventures

A cearense Casa Azul Ventures assinou contrato com a startup Mazodan do Amapá. Esta então passa a fazer parte do seu portfólio, reforçando a entrada da aceleradora no ecossistema da região amazônida, conforme noticiado nesta coluna. “É um case muito legal, muito rico de possibilidades, conteúdos e propósitos”, diz Rafael Silveira, Diretor de Operações da Casa Azul.

A Mazodan se apresenta como um “laboratório” voltado para “produtos cimentícios”. Fundada por Michael Carvalho, um engenheiro de produção, tem a qualidade de apresentar propósito claro: “transformar resíduos, rejeitos de mineração e lama de rios, em soluções inovadoras para a construção civil, unindo impacto ambiental positivo, geração de renda e tecnologia”.



Como diz a matéria cujo link está lá em cima, “a sociobioeconomia não é uma novidade no Amapá — ela já movimenta cadeias de valor com saberes tradicionais e negócios com forte vínculo ao território”. Agora representada pela Casa Azul, pode chegar a uma parte do Brasil que valoriza as tradições e está atenta para seu potencial econômico.