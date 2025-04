HealthDev firma parceria com Fecomércio para otimização de gestão

A Clínica SESC Fortaleza oferece serviços especializados em Nutrição, Fisioterapia, Saúde Bucal, Psicologia e Estética, dentre outros, que passarão a ser potencializados pelo SaúdeHD. O software conta com funcionalidades como prontuário eletrônico, confirmação automática de consultas via WhatsApp e totem de autoatendimento, promovendo maior agilidade, organização e excelência nos atendimentos.

Após parceria estratégica firmada com o Sistema Fecomércio, o SaúdeHD, produto da startup HealthDev, será implementado na Clínica SESC Fortaleza para otimizar a gestão em saúde e estética do espaço localizado na Avenida Duque de Caxias. Milhares de pessoas, associadas ou não, serão beneficiadas com o uso da solução tecnológica da startup residente do NINNA Hub.

“Este é um passo decisivo para transformar a saúde no Ceará. O SESC atua como braço social do Sistema Fecomércio, e nossa parceria impulsionará uma nova era no atendimento aos milhares de clientes, trazendo mais eficiência, tecnologia avançada e atenção centrada no cliente. Iniciamos pela unidade Fortaleza, mas nosso objetivo é expandir a solução para outras unidades da rede, reforçando nosso compromisso com a inovação”, ressalta Wagner Pitombeira, CEO da HealthDev e criador do produto.

Além das atuais funcionalidades, a HealthDev prepara lançamentos para o SaúdeHD ainda neste semestre, incluindo inteligência artificial para atendimento no prontuário eletrônico, pagamentos online integrados e um assistente virtual baseado em IA para agendamentos, remarcações e negociação.

A HealthDev, empresa do Grupo S4S, atua em todo o Ceará e está se preparando para expandir nacionalmente. “Nossa tecnologia gera resultados rápidos e eficazes para empresas que desejam aumentar seu faturamento mantendo a excelência no atendimento ao cliente. Combinamos o melhor das pessoas e da Inteligência Artificial para liderar a transformação digital na saúde, começando pelo Ceará e, em breve, em todo o país”, conclui Wagner Pitombeira.