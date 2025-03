Microsoft: cursos em análise de dados e segurança cibernética

Segundo a Microsoft, apagão cibernético começou na noite de quinta-feira, 18, afetando sistemas em todo o centro dos Estados Unidos e com efeitos sobre o Brasil / Crédito: Divulgação/ MIcrosoft

A Microsoft está com vagas abertas para três iniciativas de treinamento gratuito para o público brasileiro. São eles: Hacking de carreira, um programa para orientação de carreira e empregabilidade; o Meninas de segurança: treinamento em segurança cibernética para mulheres; e Do Synapse ao Fabric: uma certificação DP-700 para Engenheiros de Dados. Cada capacitação conta com um cronograma específico de inscrições e os detalhes podem ser acessados no site de cada iniciativa. Atenção para informações de cada curso e os prazos de inscrição:

O programa Security Girls, agora em sua edição de quarta, é uma iniciativa liderada pelo comitê Women at Microsoft, um grupo voltado para ações de igualdade de gênero da companhia, em parceria com as comunidades Techie Women e WoMakersCode. O objetivo é capacitar mulheres cis e trans nos fundamentos da segurança cibernética. Este ano, o programa se expandirá para toda a América Latina, oferecendo 10 aulas ao vivo sobre computação em nuvem, segurança, conformidade e identidade, além de um curso de estudo com certificado. Os participantes que assistirem as 10 aulas e se destacarem no teste final concorrerão a vouchers para a realização do exame de certificação SC-900 gratuitamente. As sessões em português ocorrerão de 23 de março a 24 de abril. Inscrições abertas até 23 de março AQUI

Hacking de Carreira: Capacitação para Empregabilidade Trata-se de uma formação direcionada para a empregabilidade de mulheres cis e mulheres trans. O curso inclui certificação, oportunidades de networking e abordagem de temas essenciais para o desenvolvimento profissional. Os participantes aprenderão sobre estratégias de carreira, habilidades de entrevista, construção de currículo, e como se destacarão no mercado de trabalho.

A iniciativa faz parte de uma plataforma de cursos lançada em 2021 pela WoMakersCode, com apoio da Microsoft e outras empresas, chamada Mais Mulheres em Tech . O objetivo da plataforma era alcançar 100 mil mulheres no Brasil e, em 2025, já ultrapassou o número de 102 mil mulheres beneficiadas pelos treinamentos gratuitos oferecidos com a colaboração de voluntariado da empresa. Inscrições abertas até 17 de março AQUI Do Synapse ao Fabric: Certificação DP-700 como Engenheiro de Dados

A série de certificação DP-700 é uma oportunidade para engenheiros(as) de dados que já possuem a certificação DP-203 e querem ampliar o conhecimento que possuem a solução Synapse também para o Fabric - ambas as ferramentas da Microsoft de análise de dados. Com quatro aulas ao vivo em português, lançadas entre os dias 17 de fevereiro e 12 de março, os participantes aprenderão a implantar, gerenciar e gerenciar soluções de análise no Fabric. Serão distribuídos aos participantes vouchers com 50% de desconto para a realização do exame DP-700. Para concorrer ao voucher, é necessário ter a certificação do exame DP-203, completar todos os módulos no plano de aprendizagem do Fabric e ter participado das sessões ao vivo ou sob demanda do "DP-700". Os detalhes que se encaixarem nos critérios deverão enviar um formulário de solicitação até 31 de março de 2025 pelo Microsoft Student Hub . A oferta é válida para os primeiros 20 mil candidatos elegíveis globalmente que enviarem o formulário dentro do prazo.