2º Rapadura Onboarding será dia 21

O evento quer conectar startups e empresas de inovação do Ceará na sede do Instituto Atlântico

Conectar startups e empresas para impulsionar a inovação aberta no Estado do Ceará é o principal objetivo da 2ª edição do Rapadura Onboarding, a ser realizada no próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 16h, na sede do Instituto Atlântico, em Fortaleza. No evento, estarão presentes equipes e representantes de startups, corporações e players do ecossistema de inovação, em um grande momento de apresentações, troca de experiências e networking.

A programação do evento terá cases de startups que passaram pela jornada de inovação aberta, abordando os desafios e insights que contribuíram para a evolução do negócio. Além disso, haverá pitches de grandes corporações do ecossistema cearense como Arcelor Mittal, Claro, Makro, entre outras, abordando as formas como elas trabalham a inovação aberta nas suas empresas.