Corredores Digitais anuncia startups finalistas da jornada de inovação

Além de impulsionar novos negócios, o evento premia os três melhores projetos, destacando aqueles que demonstram maior potencial de crescimento e impacto. De acordo com Felipe Sousa, gerente técnico do Corredores Digitais, o Demoday representa o ápice das jornadas do programa, "O Demoday é uma grande celebração do empreendedorismo e da inovação no Ceará. Ele representa o momento em que as startups mais promissoras se conectam com investidores, mentores e potenciais parceiros. Além de dar visibilidade aos projetos, o evento proporciona uma experiência real de mercado, auxiliando os empreendedores a refinar suas estratégias e expandir suas oportunidades. Temos um compromisso com o fortalecimento do ecossistema de inovação, e esse evento é fundamental para impulsionar novos negócios, especialmente aqueles vindos do interior do estado", afirma.