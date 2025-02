Instituto Atlântico promove 2ª edição do Conexão TransFormadora 

A ação celebra o Mês da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, e visa ampliar a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho, com foco especial nas áreas de tecnologia e inteligência artificial.

O Instituto Atlântico realizará a 2ª edição do Conexão TransFormadora, buscando inclusão e capacitação profissional de pessoas LGBTQIAPN+. A programação inclui três workshops gratuitos e networking. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 12 de fevereiro.

Os workshops acontecem de forma online nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, das 19h às 20h30, e são direcionados a pessoas trans e a toda a comunidade LGBTQIAPN+, com prioridade para aquelas que se identificam como negras, mulheres, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social.

Inteligência Artificial – Suas Primeiras Ferramentas no Mercado de Trabalho : introdução às ferramentas de IA e estratégias para se destacar no mercado.

Currículo Potente e LinkedIn Autêntico : dicas práticas para criar perfis otimizados no LinkedIn e atrair oportunidades no setor de tecnologia e IA.

Vivências que Inspiram – Histórias de Sucesso e Estratégias de Atuação: histórias reais de superação e dicas práticas para conquistar espaço no mercado.

Os workshops terão certificação emitida pela plataforma Atlântico Avanti, com acesso às aulas gravadas por um mês para concluir a trilha. As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a afinidade dos candidatos com o propósito do evento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI: Os inscritos receberão o resultado da seleção por e-mail.