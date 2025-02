BNDES e BID querem acelerar transformação digital em municípios

BNDES e BID destinam R$ 1 bi para acelerar transformação digital em estados e municípios no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciam R$ 1 bilhão para acelerar transformação digital de estados e municípios brasileiros.

Os recursos são destinados ao financiamento a projetos de transformação digital, abrangendo municípios com mais de 100 mil habitantes, estados e o Distrito Federal. Os projetos serão selecionados com base em um menu de produtos elegíveis nos seguintes eixos: governança digital; desburocratização e melhoria regulatória; talento digital com ênfase em mulheres afrodescendentes e gestão da mudança.