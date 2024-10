Simpósio de aviação reúne, em Fortaleza, especialistas do setor

Para isso, nomes de relevância nacional e internacional fazem parte da programação com palestras e oficinas, como: Claudio Jorge Pinto Alves (professor titular e ex-reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA), Tiago Sousa Pereira (diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac), Marcio Maffili (da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos), Luiz Ricardo de Souza Nascimento (diretor da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac), Giovanna Ronzani (presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo), Jurema Monteiro (presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas - Abear), Liége Emmerz (head of Market Americas Lufthansa Consulting), entre outros estudiosos do segmento.

A escolha de Fortaleza como sede do simpósio tem um marco significativo neste ano pelo anúncio da instalação de uma unidade do ITA no Estado. O Ceará também é terra natal do marechal Casimiro Montenegro Filho, fundador do ITA. Em 2024, são lembrados os 120 anos do nascimento do militar. É válido ressaltar que o Ceará é destaque nacional hoje como o principal fornecedor de capital humano para as ciências aeronáuticas e aeroespacial no País.

SERVIÇO



Simpósio de Transporte Aéreo (Sitraer)

Quando: de 16 a 18 de outubro de 2024

Onde: Centro Universitário Farias Brito (FB Uni) - Rua Castro Monte, 1364 - Varjota, em Fortaleza

Programação completa AQUI