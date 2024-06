Coursera 2024: Brasil é o país mais qualificado da AL e Caribe

Os alunos brasileiros registraram um aumento de 1.079% nas matrículas em cursos de IA generativa na plataforma Coursera, impulsionados por cursos populares como Engenharia Prompt para ChatGPT, (Vanderbilt University), Introdução à IA Generativa (Google Cloud), IA Generativa com modelos de Linguagem Grandes (AWS) e DeepLearning.AI), IA Generativa para Todos ( (DeepLearning.AI) e Análise Avançada de Dados do ChatGPT Vanderbilt.

2 - Os alunos no Brasil obtiveram a segunda maior pontuação em Tecnologia na América Latina e no Caribe. As principais habilidades tecnológicas alcançadas pelos alunos brasileiros na Coursera, no último ano, incluem formação como Engenharia de Software, Programação de Computadores e Computação em Nuvem. O Brasil implementou uma Estratégia de Transformação Digital (E-digital), que estabelece objetivos fundamentais, incluindo a promoção da inclusão digital, o fortalecimento da segurança cibernética, a expansão do acesso à internet e o incentivo ao empreendedorismo tecnológico.

1 - O Brasil ocupa o primeiro lugar no relatório de competências globais deste ano na América Latina, seguido por Chile, Uruguai, Peru, México e Colômbia. As pontuações de negócios individuais (66%), tecnologia (85%) e ciência de dados (85%) do Brasil lideram regionalmente, enquanto México tem 54%/77%/81%, Chile, 66%/74%/83 %, e Colômbia, 50%/73%/79%. O Brasil também compete com nações que ocupam as primeiras colocações, como Coreia (16º), Noruega (17º) e Finlândia (18º).



3 - O Brasil alcançou a pontuação mais alta em Ciência de Dados na América Latina e no Caribe e a décima sétima no mundo. Os principais cursos de ciências de dados realizados por alunos brasileiros este ano incluem Fundamentos do Google: dados, dados, em todos os lugares, Fundamentos do Suporte Técnico e Fundamentos do design da experiência do usuário (UX).



4 - O Brasil alcançou a quarta maior pontuação de Negócios na América Latina e no Caribe e a décima no mundo. É encorajador que os alunos brasileiros estejam respondendo priorizando habilidades empresariais essenciais, como Adaptabilidade e Negociação.



5 - Os alunos da América Latina e do Caribe demonstram um forte compromisso com a preparação para a IA, com o número de matrículas nos cursos GenAI aumentando 882% ano após ano (aumento de 1.079% no Brasil). Os alunos se concentram em habilidades tecnológicas emergentes, preparando-se para funções como engenheiro de machine learning e engenheiro de segurança em nuvem.



6 - O Brasil está muito próximo de alcançar a paridade de gênero em aprendizagem on-line. 49% dos alunos brasileiros na plataforma Coursera são mulheres, proporção superior à média global (46%)