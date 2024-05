Brasil: mais de 2 bilhões de cookies vazados 

No total, o estudo analisou 54 bilhões de cookies vazados em todo o mundo, sendo que 17% estavam ativos. Doze tipos diferentes de malware foram usados para roubar os dados. Quase 57% foram coletadas pelo Redline, um popular infostealer e keylogger. Além do Brasil, a maioria dos vazamentos também é proveniente da Índia, Indonésia e dos Estados Unidos.

A emrpesa esclarece que a pesquisa contou com dados compilados em parceria com investigadores independentes, especializados em identificar incidentes que ameaçam a proteção de usuários da internet. Nome, e-mail, cidade, senha e endereço foram os dados expostos mais comuns na categoria de informações pessoais.

Mais de 2,5 bilhões de todos os cookies no conjunto de dados eram do Google; outros 692 milhões do YouTube; e mais de 500 milhões da Microsoft e do Bing. A maior categoria de palavras-chaves (10,5 bilhões) foi “ID atribuído”, seguida por “ID de sessão” (739 milhões). Esses cookies são conectados a usuários específicos para manter sessões ativas ou identificá-los no site para fornecer serviços. Estes foram seguidos por autenticação de 154 milhões e cookies de login de 37 milhões.

Os cookies são arquivos de texto que um site envia ao navegador de um usuário, com dados sobre o perfil e comportamento de navegação nas páginas. O objetivo é lembrar das informações da visita para facilitar e aprimorar o próximo acesso.