Estão abertas as inscrições para a 2º edição do Prêmio de Intraempreendedorismo da AEVO - iniciativa que reconhece e premia empresas e pessoas que estimulam o intraempreendedorismo no Brasil. São quatro modalidades: Inovação de Sustentação, Inovação de Transformação, Inovação Aberta e Inovação ESG, as inscrições podem ser feitas até 30 de junho.

Na 1º edição, foram analisadas mais de 90 empresas, que desenvolveram aproximadamente 30 mil projetos de inovação, e o setor em destaque foi a Indústria, com 14% das companhias participantes, seguido pelo Financeiro (8%). A cearense Aço Cearense foi, inclusive, uma das ganhadoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Áreas como Agronegócio, Construção Civil, Energia, Saúde, Serviços e Tecnologia aparecem em terceiro lugar no ranking, com 7% das inscrições, respectivamente. Entre os destaques da última edição, na categoria empresas, a Ambev levou dois troféus: Inovação Aberta e Inovação de Transformação, a Belgo Arames ganhou na categoria Inovação de Sustentação e a Dexco venceu em Inovação ESG.