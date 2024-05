RD Station Conversas: evento para marketing, vendas e conversacional

Nos dias 12 e 13 de junho será realizado o Digital Sales Week (DSW), evento destinado aos profissionais das áreas de marketing, vendas e conversacional. Com dicas e insights sobre relacionamento com o cliente e o crescimento das empresas.

O evento será 100% online e gratuito com direito a sorteios de prêmios e certificado de participação do evento. "Este será o primeiro evento organizado pelo RD Station Conversas, que inicialmente era a TALLOS, e o nosso principal objetivo é proporcionar uma grande imersão sobre vendas digitais, além de mostrar soluções relevantes para o relacionamento das empresas com seus clientes. O Digital Sales Week será o primeiro passo para grandes ações que pensamos para este ano e faz parte da estratégias de crescimento que elencamos para nos tornarmos a maior e melhor empresa de conversacional em 2024", destaca Arthur Frota, CEO da RD Station Conversas, que falará no evento sobre " Cultura de Resultado: Como a Tallos cresceu em 400% em um ano".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O encontro virtual também contará com a participação de outros nomes relevantes do mercado digital, como: André Siqueira, CO-Fundador da RD Station; Willian Crizostimo, CEO da BM8 Martech; Leandro Munhoz, CEO e Founder Super Vendedores; Fernanda Lima, Senior Marketing Manager da RD Station; Diego Ivo, CEO e Fundador do Conversion; Gustavo Broilo, Diretor de Vendas da RD Station; Felipe Ventura, Business Education da Meta; João Brognoli, Fundador do Grupo Duo; Conrado Adolpho, Fundador da Webliv; Isabela Pereira, Coordenadora Sênior de Sucesso do Cliente para Parceiros da RD Station e Andressa Ribeiro, Product Manager da RD Station Conversas.