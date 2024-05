A cearense 704 Apps se reúne com Google Brasil e Amazon

Empresa de tecnologia cearense, especialista em mobilidade urbana, anuncia desenvolvendo de "projeto pioneiro" com grandes empresas do setor.

A diretoria da 704 Apps, empresa de tecnologia cearense especializada em mobilidade urbana, esteve em São Paulo para agenda com a Google Brasil e Amazon Web Services - AWS. A empresa diz estar "desenvolvendo um projeto inovador com as gigantes multinacionais".

A 704 Apps também participou de uma apresentação dos recursos de segurança como botão de pânico externo para motoristas de aplicativos, mapeamentos de áreas de riscos, integração com centrais de segurança pública, dentre outros, o evento foi exclusivamente para convidados.

