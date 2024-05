Evento reúne fãs de games em Fortaleza

Iguatemi Bosque sedia hoje, (15), um noite gamer composta por diversos jogos incluindo o EA Sports FC 24 (antigo FIFA). Haverá somente um torneio deste jogo, os demais consoles, simuladores e computadores estarão disponíveis a noite toda para os convidados.



As disputas fazem parte do 1º Hostweb Gaming e são voltadas para gestores de TI e membros do Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará (GGTICE). O evento será realizado na Studio Games, no Shopping Iguatemi Bosque.

Formato do evento