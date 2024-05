Aço Cearense abre inscrições para a 2ª Chamada de Open Innovation 

O Grupo Aço Cearense está com inscrições abertas para a 2ª Chamada Aberta da Trilha de Open Innovation do Programa Inovar, até o dia 24 de maio. As chamadas de Open Innovation têm o objetivo de solucionar desafios reais do Grupo formado pelas empresas Aço Cearense Comercial (CE), Aço Cearense Industrial (CE), Aço Cearense Logística (CE), SINOBRAS (PA), SINOBRAS Florestal (TO) e o Instituto Aço Cearense (CE), braço social do Grupo. Poderão participar da jornada ICTs, centros de PD&I, startups, clientes, universidades, fornecedores, consumidores e demais instituições que possuam soluções aderentes.



Os potenciais parceiros inscritos terão a possibilidade de aumentar a escala da sua solução/tecnologia, além de ter a visibilidade e chancela do Grupo Aço Cearense, por meio da contratação e potencial escala de suas soluções. Mais informações CLiQUE AQUI.

Abaixo o cronograma:



•⁠ ⁠Inscrições: até o dia 24/05/24

•⁠ ⁠Pitch day: 12/06/24

•⁠ ⁠Imersão: 26 a 28/06/2024

•⁠ ⁠Período de execução das POCs (provas conceito): 29/07 a 01/11/24

•⁠ ⁠Demoday: 19/11/24



Números do Inovar



•⁠ ⁠31 Startups/ Instituições participantes do Pitch Day;

•⁠ ⁠11 POCs realizadas;

•⁠ ⁠R$ 465 mil reais investidos em POCs;

•⁠ ⁠6 instituições se tornaram parceiras do Grupo Aço Cearense.