Dois bilhões de cookies brasileiros vazados 

Brasil lidera ranking de 244 nações afetadas com dados roubados por malware, diz NordVPN

O Brasil ocupa o primeiro lugar entre 244 países com mais de 2 bilhões de cookies vazados na dark web, dos quais 30% estavam ativos. A informação é da NordVPN, empresa especializada em segurança cibernética. A pesquisa contou com dados compilados em parceria com investigadores independentes, especializados em identificar incidentes que ameaçam a proteção de usuários da internet. Nome, e-mail, cidade, senha e endereço foram os dados expostos mais comuns na categoria de informações pessoais.



No total, o estudo analisou 54 bilhões de cookies vazados em todo o mundo, sendo que 17% estavam ativos. Doze tipos diferentes de malware foram usados para roubar os dados. Quase 57% foram coletadas pelo Redline, um popular infostealer e keylogger. Além do Brasil, a maioria dos vazamentos também é proveniente da Índia, Indonésia e dos Estados Unidos.

