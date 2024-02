Qualificação tecnológica para alunos de escola pública

A Golden Cloud, empresa especializada em computação em nuvem e a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), promoveram uma capacitação tecnológica em Escolas Públicas. Começando no município de Acaraú, mas querendo expandir, anunciam 1.150 alunos da Escola Estadual Tomaz Pompeu de Sousa Brasil e da Escola Municipal Prof Joelina Ribeiro Ramos Viana qualificados nas ferramentas do Google Workspace Education.

“Estamos empenhados em desenvolver este projeto em colaboração com as escolas, buscando alcançar o maior número possível de instituições de ensino”, salienta Jefferson Farias, CEO da Golden Cloud.

Ao combinar técnicas de ensino, tecnologia e metodologias de expansão do conhecimento, a empresa cearense acredita que a educação tecnológica é fundamental para equipar os alunos com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo cada vez mais digitalizado.