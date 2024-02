Instituto Atlântico abre inscrições para capacitação em TI  

O Instituto Atlântico está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos oferecidos pelo Avanti Bootcamp, programa de Capacitação Tecnológica promovido pela instituição em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Vagas em User Experience, Ciência de Dados, Quality Assurance, Liderança, Desenvolvimento Full Stack, Machine Learning e DevOps. Os alunos terão acesso a materiais exclusivos e suporte de facilitadores ao longo do processo, totalizando uma carga horária de 80 horas, distribuídas entre aulas ao vivo, estudo independente e atividades práticas. Ao todo, estão sendo ofertadas 336 vagas, 48 para cada curso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As aulas terão início em 02 de abril e serão ministradas online ao longo de oito semanas, em quartas-feiras alternadas, à noite, e em sábados alternados pela manhã, de 03 de abril a 25 maio de 2024. Podem participar da seleção universitários regularmente matriculados em instituições de ensino superior e profissionais em início de carreira na área desejada com até 2 anos de prática na área do curso selecionado.