Sobre ferramentas de marketing para os profissionais de saúde

Quando se aborda o aspecto técnico das redes sociais, é notável que essas plataformas ofereçam ferramentas analíticas capazes de mensurar o desempenho das publicações. Isso não apenas permite ajustes na estratégia, mas abre portas para refinamentos empresariais. Nesse contexto, profissionais liberais transformam-se em empreendedores. Com a abundância de informações disponíveis, a capacidade de tomar decisões estratégicas é exponenciada, proporcionando uma verdadeira evolução no modo como conduzem seus empreendimentos, simplificou a diretora.

As redes sociais desempenham um papel muito importante no marketing para profissionais da saúde. Isso é, nas palavras da especialista Geiziany Mendes, um fato consumado. "Lá você encontra oportunidades únicas de construir relacionamentos com seu público alvo, além também educar o público, direcionando para quais são as suas áreas de atuação", diz.

"Costumo fazer uma analogia entre o Instagram e o Google, pois muitas pessoas optam por um e acabam esquecendo do outro, mas, na verdade, eles se complementam", explica Geiziany. O Instagram, por exemplo, como uma rede social, permanece, em certa medida, uma rede de interesses, enquanto o Google é uma rede de necessidades.



"Parece confuso, mas é bem simples. Você acessa o Instagram diariamente para interagir com conteúdos de amigos/família, ver memes, acompanhar seus famosos favoritos, ler manchetes de notícias etc. Seus seguidores não necessariamente precisam de você naquele momento, mas veem seu conteúdo, gostam do que você compartilha, concordam com seu ponto de vista. É apenas uma questão de tempo até que eles precisem de você, isso falando do conteúdo orgânico, é claro. Nas redes sociais, você constrói sua imagem e direciona seu público", seguiu.

Agora, sobre o Google, a profissional detalha que ele é uma plataforma de pesquisa. Quando alguém faz uma busca no Google, geralmente está em busca de algo específico; já está em uma fase de necessidade. É um canal mais direcionado. Assim, destrincha estratégias eficientes de Marketing de Conteúdo na Saúde. Primeiramente, evite focar apenas na venda; concentre-se em agregar valor ao seu público. Aqui, a busca principal é construir sua marca, e as vendas acontecem automaticamente. Sendo assim, ela sugere a criação de conteúdos como dicas de bem-estar e saúde, informações sobre doenças comuns, histórias de sucesso de pacientes, bastidores do consultório, eventos de saúde e muito mais.

"É fundamental compreender que o marketing é uma ferramenta destinada a destacar suas qualidades e pontos fortes reais, e não para criar uma mentira", complementou.

De acordo com a diretora, o objetivo do marketing é apresentar a realidade, não uma ilusão, considerando que os clientes estão cada vez mais atentos e intolerantes a comportamentos falsos. “Na Creaty Comunicação, costumo enfatizar aos nossos clientes que o marketing deve ser a ponta do iceberg. Quando um cliente entra em sua clínica, as expectativas geradas precisam ser não apenas atendidas, mas superadas. É nesse momento que ocorre o encantamento do cliente”, finalizou.