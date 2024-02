Empresa cearense inova no tempo de exposição de alimentos

A empresa Campo Ouro Verde desenvolveu um produto que aumenta o tempo de vida de folhosos, frutas e legumes nas prateleiras e gôndolas de supermercados. É o "extendlife", feito à base de componentes naturais concentrados e funciona como uma espécie de película protetora que envolve os frutos. Ao todo foram 3 anos de desenvolvimento e investimento de US$ 175 mil, aproximadamente R$ 869 mil.

Em amostras de morango, o fruto in natura com aplicação do Extendlife, no sétimo dia de análise, apresentou 1.586% menor concentração de bolores e leveduras e 70.000% menor concentração de bactérias láticas para a mesma amostra, quando comparado ao fruto sem aplicação, conforme análise do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Ceará.

O estudo foi feito pelo Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, sob o comando da professora Larissa Morais, PhD em Química e doutora em Engenharia de Alimentos e da técnica de laboratório Flayanna Dias, mestra em Engenharia de Alimentos.