Microsoft lança cursos gratuitos de IA

A Microsoft lança o FluêncIA, pacote de cursos on-line gratuitos voltados para quem deseja começar a aprender sobre IA generativo ou se atualizar para atuar no mundo do trabalho. Os conteúdos foram gravados apenas por especialistas mulheres da Microsoft, que atuam nas áreas de inteligência de dados, IA, nuvem e vendas.

O objetivo é reforçar que não há distinção de gênero para carreiras de tecnologia, nas quais as mulheres são minoria. As aulas são em português e estão disponíveis por meio das plataformas de ensino de alguns parceiros listados no site do Conecta+, Hub de qualificação profissional da Microsoft, dentre os quais se destacam a Escola do Trabalhador 4.0, a ATN, e o Capacítate da Trust for the Americas.



Serão cerca de 4 horas de aulas gravadas por Stéfany Mazon, diretora de Soluções de Azure da Microsoft Brasil, Milene Coelho, especialista de contas de publicidade da Microsoft Brasil, Tatiana Aidar, especialista de dados e IA da Microsoft Brasil, e Renata Marinho, especialista de Soluções de Modern Work da Microsoft Brasil. Os conteúdos abordarão os temas: A história da IA; Inteligência Artificial Generativa; A evolução das buscas on-line; Como ser mais produtivo usando o Bing Chat; Ética em IA e Como usar o Microsoft Copilot. Os treinamentos poderão ser acessados pelos alunos nas plataformas dos parceiros.