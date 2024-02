Artigo: Sobre o phygital, comunicação e satisfação no mercado.

Richard Kenj da Lity Crédito: Divulgação

*Richard Kenj é diretor comercial da Lity. Com a conectividade a nossa mão, ficou mais fácil planejar uma estratégia de cobertura de vendas eficiente, o que se torna vital para o alcance e influência de marcas sobre os consumidores. No entanto, com cada vez mais concorrentes em um ambiente digital que tem crescido e dominado o comportamento dos clientes, que sempre muda, buscar formas diferenciadas e inovadoras de atingir o público-alvo pode ser o termômetro de duração de uma empresa.

Segundo pesquisa da Octadesk e Opinion Box, em 2023 o e-commerce foi o meio mais escolhido para compras, sendo 58% contra 22% em lojas físicas. Porém, apesar de o on-line predominar, contar com uma capilaridade de canais determina o tipo de abrangência que uma organização tem no mercado em que atua.



Aliás, a união entre o mundo digital e físico, o que é conhecido como Phygital, tem revolucionado a forma como as lojas se comportam, inclusive no varejo. Segundo a pesquisa Mobile Consumer Survey 2023, da Airship, 83% dos brasileiros acessam o celular quando estão em uma loja física para comparar preços. Entre as dez principais razões apontadas para esse comportamento, estão, principalmente, visitar o site da loja, ler avaliações on-line e usar o app da loja.

O phygital nada mais é que evolução natural na jornada de compra, sendo que a diversificação de canais de vendas oferece à marca a capacidade de alcançar uma gama mais ampla de consumidores. Seja por meio de canais tradicionais ou novos modelos, o importante é contar com uma personalização do atendimento ao cliente para que ele se sinta amparado nas diversas frentes que a marca oferece.

Empresas que não têm presença on-line hoje, contam com poucas chances de expansão e alcance, uma vez que os sites proporcionam acesso global às marcas. Ao mesmo tempo, também não podemos subestimar o poder de interações pessoais em lojas físicas, que proporcionam uma experiência tangível e personalizada.

É por isso que a sinergia entre os diferentes canais é um dos principais impulsionadores do sucesso. Campanhas de marketing integradas que abrangem múltiplos meios, como redes sociais, e-mail marketing, publicidade on-line e off-line, fortalecem a presença da marca. Essa abordagem onipresente não apenas aumenta a visibilidade da empresa, mas também constrói uma narrativa coerente em todos os pontos de contato com o cliente.

Segundo estudo da Opinion Box e Bornlogic, divulgado no ano passado, 77% dos consumidores afirmam já ter comprado em diferentes canais da mesma marca e 76% já realizaram compras on-line com retirada do produto na loja, o que reforça mais uma vez o match entre o mundo físico e on-line e a interação com os compradores.

O que também não podemos deixar de ressaltar é que o modo como o consumidor vivencia o primeiro contato com o produto da empresa, se torna fundamental para seu relacionamento a longo prazo com a marca. Se assim que receber o produto se sentir satisfeito, a probabilidade de adquirir ainda mais itens e se tornar um cliente fiel é maior. Por isso, no varejo, a primeira impressão é a que fica e caso ela seja ruim, a chance de conversão desse sentimento no consumidor é baixa.



