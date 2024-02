CNA lança game no universo Fortnite para ensinar inglês na prática

Indo além do universo de Fortnite, o CNA passa a ter seu próprio mapa, oferecendo uma jornada que simula o intercâmbio do aluno para os Estados Unidos, passando pelos mais diferentes processos, desde a imigração à prática de trabalho e turismo por cidades como Nova York e Los Angeles no mapa. A plataforma permitirá ainda o contato com a população de língua nativa, uma vez que usuários estrangeiros também serão convidados e terão acesso ao “CNA Gaming Exchange”, interagindo e ajudando os brasileiros durante seu desafio duplo – que consiste em resolver missões e, ao mesmo tempo, fazer tudo isso em inglês.

A iniciativa, que teve criação da agência Tech&Soul, é aberta a todos, alunos ou não da rede, e acontece dentro do universo do Fortnite, game de acesso gratuito por meio de diversas plataformas e que tem registrado inúmeros recordes de acessos – inclusive a presença de 100 milhões de jogadores durante o mês de novembro de 2023, segundo dados de sua desenvolvedora, a Epic Games.

O CNA se apresenta como uma das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil, e anuncia o “CNA Gaming Exchange”, projeto que oferece, por meio de um dos maiores e mais populares games do mundo – o Fortnite, uma experiência de intercâmbio cultural para quem quer aprender inglês na prática, vivenciando o sonho de uma viagem internacional sem sair da sua cadeira de jogador.

Plataforma aberta para todos Crédito: Divulgação

O servidor com o mapa e os desafios já estão disponíveis para acesso do público gratuitamente no Brasil e no Mundo. Para realizar o intercâmbio digital, basta baixar o jogo Fortnite e buscar pelo servidor do CNA. Esta é uma experiência do Fortnite criada de forma independente e não é patrocinada, endossada ou administrada pela Epic Games, Inc."



O jogo é 100% nesse idioma e tem início na ‘Ilha CNA’, reprodução de uma escola da rede onde o jogador tem acesso a três opções de mapas exclusivos. O primeiro deles é o de um aeroporto, onde é preciso passar por mini games inspirados no processo de imigração e na busca pelas bagagens. Na sequência, o mapa inspirado em Nova York demanda a realização de tarefas como dirigir táxi e preparar pizzas para ganhar dinheiro no game – o CNA Dollar, item fundamental para o jogador seguir sua viagem. Já no último mapa, o jogo traz desafios ligados a programas turísticos na cidade de Los Angeles, passando pelo icônico letreiro de Hollywood e pelo píer de Santa Monica.

Além de ser a primeira experiência de intercâmbio pensada e desenvolvida em um game, segundo a rede de idiomas, o “CNA Gaming Exchange” apresenta o maior mapa já realizado por uma marca dentro do Fortnite, em projeto desenvolvido em parceria com a própria Epic Games. Já o desenvolvimento do cenário foi realizado em parceria com a brasileira DBM2, especializada na indústria gamer.

“Conseguimos implementar o jeito CNA de ensinar em um jogo que é sucesso mundial, de forte apelo junto ao público de todas as idades. É uma plataforma universal, que promove a educação e o ganho de conhecimento por meio do game, unindo sempre entretenimento e aprendizado do inglês. No CNA, trabalhamos como viabilizador de futuros, e essa plataforma democratiza a experiência de intercâmbio para quem possui esse sonho. É a síntese da nossa estratégia de comunicação para 2024: no CNA, você pode acreditar”, destacou Luciana Fortuna, CMO do CNA.



“É um projeto que, acima de tudo, conecta pessoas, trazendo a experiência real do intercâmbio para o ambiente digital. As dificuldades de interação e desafios do dia a dia estão presentes, oferecendo a todos que acessarem a plataforma a possibilidade de vivenciarem o que só poderiam ter se viajassem para o exterior – inclusive o contato com estrangeiros que têm o inglês como língua nativa”, afirma Flavio Waiteman, sócio e CCO da Tech&Soul.