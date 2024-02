Algar Telecom anuncia investimento em saúde digital

A Algar Telecom Venture Builder, unidade de negócio da Algar Telecom - empresa de TI e telecom do Grupo Algar, anuncia a entrada da Mediquo, uma startup de e-health, para seu portfólio. A parceria foi estabelecida com apoio do Brain, centro de inovação fundado pela Algar Telecom, que há dois anos firmou um acordo com a plataforma de saúde para oferecer serviços de telemedicina para o varejo e Médias e Pequenas Empresas (MPE).

A Mediquo fala em "uma grande equipe multiprofissional dedicada, incluindo vários médicos experientes em saúde do adulto (clínica geral e medicina de família), da criança (pediatria) e da mulher (ginecologia), assim como profissionais de psicologia, nutrição e educação física".

Jacta-se de uma SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) de até 10 minutos para iniciar uma consulta com os médicos que estejam online. Segundo Vitor Lara, co-fundador da MediQuo, "a parceria com a Algar Telecom não apenas valida a nossa presença no mercado brasileiro, mas também nos coloca no centro de um ecossistema inovador. Estamos ansiosos para continuar oferecendo serviços de saúde digital de qualidade para a população brasileira". Lara ainda destaca o potencial crescimento do segmento no Brasil. “A expectativa é de que 40% da população utilizará de serviços de telemedicina nos próximos 5 anos, com resolução de mais de 70% das necessidades desses clientes através desse atendimento por saúde digital”, completa.

Portfólio da Algar Telecom Venture Builder

A Algar Telecom Venture Builder foi criada em 2022, em parceria com a multinacional FCJ Venture Builder, para atuar focada no crescimento das startups e acompanhando as empresas durante as futuras rodadas de captação, momentos em que também poderão ser avaliadas oportunidades de M&A. Os programas de Open Innovation já atraíram mais de mil startups, sendo 92 selecionadas com potencial de desenvolvimento de oportunidades. Entre essas, 19 já tiveram produtos lançados em conjunto com a companhia.

As startups são inicialmente identificadas e submetidas a uma pré-avaliação. Em seguida, um comitê especializado avalia as candidatas e seleciona aquelas que avançam para a próxima etapa, conhecida como Investor Day. As startups aprovadas durante o Investor Day formalizam sua entrada no portfólio por meio da assinatura de um Memorando de Entendimentos (MoU), dando início a seu processo de desenvolvimento e colaboração com a Algar Telecom.

Perfil das startups do portfólio: