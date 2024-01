MIT Technology Review aposta em 10 tecnologias como destaque em 2024

Quando a OpenAI lançou o ChatGPT, ninguém sabia o que estava por vir. No entanto, ele se tornou o web app de maior e mais rápido crescimento de todos os tempos, possibilitando que qualquer pessoa com um navegador pudesse acessá-lo. Desde então, empresas como o Google, a Microsoft e a Meta também passaram a disponibilizar serviços relacionados à Inteligência Artificial. Softwares capazes de resumir e-mails e reuniões, rascunhar relatórios e respostas, gerar apresentações de slides completas e, até mesmo, criar e modificar imagens.

Nunca uma tecnologia passou tão rápido e em uma escala tão grande da fase de protótipos experimentais para produtos consumíveis. O que era surpreendente se torna cada vez mais mundano. No entanto, enquanto sociedade, ainda não se teve tempo de entender as implicações da Inteligência Artificial e os impactos que ela deixará. O fato é que este é um nítido legado de 2023.

Com o constante crescimento do uso das bombas de calor, estima-se que elas tenham o potencial de reduzir as emissões globais em 500 milhões de toneladas no ano de 2030. No entanto, para isso, será necessário que, até o final da década, o número total de bombas instaladas alcance a marca dos 600 milhões.

As bombas de calor são uma tecnologia bem estabelecida e que representa um grande progresso em relação à descarbonização de casas e indústrias. Embora elas já sejam usadas desde meados do século XX, globalmente, muitos edifícios ainda utilizam sistemas de aquecimento baseados em combustíveis fósseis, especialmente o gás natural. Nesse sentido, as bombas de calor, que utilizam energia elétrica para resfriar ou aquecer ambientes, devem ser um importante passo para a redução de emissões.

4. Os assassinos do Twitter



Durante a maior parte dos últimos 17 anos, se alguém quisesse saber o que estava acontecendo no mundo e sobre quais assuntos as pessoas estavam falando, havia apenas um local onde tudo isso era reunido: o Twitter. No entanto, após a compra da rede social por Elon Musk, o mesmo não apenas mudou o nome da plataforma para X como também demitiu a maior parte de seus funcionários e eliminou sistemas de moderação e verificação. Com uma nova estrutura financeira que incentiva criadores a espalhar mentiras e propagandas, muitos usuários da rede social começaram a procurar plataformas substitutas.

No último ano, o tráfego do X caiu quase 20%, segundo dados divulgados pela Similarweb. Além disso, um estudo da Apptopia aponta que o número de usuários ativos diariamente na rede social caiu de 141 milhões para 120 milhões. Enquanto isso, plataformas como o Threads, o Mastodon e o Bluesky só crescem. Mas, mesmo que a concorrência ganhe espaço, uma coisa fica nítida: o verdadeiro assassino do Twitter é Elon Musk.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: Bluesky, Discord, Mastodon, Nostr e Threads.

5. Sistemas geotérmicos aprimorados



O calor geotérmico é uma fonte de energia abundante e isenta de carbono que aparece como uma alternativa aos combustíveis fósseis que não varia de acordo com o clima ou o horário do dia. No entanto, por requerer condições geológicas específicas, atualmente, a energia geotérmica representa menos de 1% da capacidade global de energias renováveis.

Ainda que sistemas geotérmicos aprimorados estejam sendo desenvolvidos desde a década de 1970, foram os avanços mais recentes que mostraram aos cientistas que a produção desta energia renovável pode aumentar drasticamente. Isto porque técnicas de fraturação hidráulica estão sendo utilizadas para abrir rochas relativamente sólidas a profundidades cada vez maiores. Dessa forma, locais que anteriormente eram vistos como inviáveis para esse tipo de exploração passam a ter cada vez mais potencial. Muitos projetos ainda estão em suas fases iniciais, no entanto, fica perceptível que este é um assunto quente no mundo da energia.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: AltaRock Energy, Fervo Energy e Utah FORGE lab.

6. Medicamentos para a perda de peso

Do Reddit ao TikTok, as redes sociais são invadidas por histórias de sucesso de pessoas que usam medicamentos para emagrecer e tratar a obesidade. Medicamentos esses que, muitas vezes, são desenvolvidos pensando em outras questões — sobretudo o tratamento da diabetes tipo 2. Um exemplo nítido disso está no Ozempic, da Novo Nordisk.

A maioria destes medicamentos, hoje, funciona da seguinte forma: eles imitam um hormônio que o intestino humano libera após a alimentação, trazendo a sensação de saciedade e inibindo o apetite. Dessa forma, pacientes que injetam estes medicamentos uma vez por semana podem chegar a perder algo entre 12% e 15% de seu peso corporal. Com a alta procura por este tipo de tratamento, cada vez mais laboratórios têm desenvolvido medicamentos para tratar a obesidade e, por isso, espera-se que, em 2024, mais empresas entrem em fases finais de testes e busquem aprovação para a comercialização dos novos produtos desenvolvidos.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer e Viking Therapeutics.

7. Chiplets

Durante décadas, os fabricantes de chips melhoraram o desempenho dos mesmos tornando os transistores menores e mais numerosos. No entanto, tornou-se insanamente caro fabricar os chips que as empresas de alta tecnologia exigem hoje. Pensando nisso, muitos fabricantes estão se dedicando à criação de "chiplets", isto é, chips menores e que possuem funções específicas, de tal forma que eles possam ser interligados para compor sistemas maiores e mais complexos.

Os fabricantes ainda estão estudando a melhor forma de equilibrar custo e desempenho e, até agora, a adoção de chiplets tem sido dificultada pela falta de padrões técnicos. Porém, isso está mudando. Recentemente, a indústria adotou um padrão de código aberto chamado Universal Chiplet Interconnect Express que, em teoria, facilitará a combinação de chiplets fabricados por diferentes empresas e, assim, trará mudanças dentro do mercado.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: Advanced Micro Devices, Intel e Universal Chiplet Interconnect Express.

8. Células solares supereficientes



Em novembro de 2023, a energia solar quebrou mais um recorde mundial de eficiência, sendo que o recorde anterior existia há poucos meses. Essa aceleração nos ganhos de eficiência vem de uma tecnologia solar de nova geração, cujas células são construídas utilizando, além do silício — material que representa aproximadamente 95% do mercado de células solares —, a perovskita, que absorve comprimentos de onda luminosa diferentes daqueles absorvidos pelo silício. Dessa forma, as novas células são capazes de produzir uma quantidade maior de eletricidade a um custo inferior.

No entanto, há um porém: a perovskita é um material mais sensível, que está sujeito a degradação pela água e pelo calor. Nesse sentido, pesquisadores estão trabalhando para deixar as novas células solares mais robustas e duradouras. Ainda assim, as perspectivas são positivas. Em maio de 2023, a empresa Oxford PV disse ter alcançado uma eficiência de 28,6% para uma célula de tamanho comercial e, em 2024, espera-se que os primeiros painéis com essa nova tecnologia sejam entregues.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: Beyond Silicon, Caelux, First Solar, Hanwha, Q Cells, Oxford PV, Swift Solar e Tandem PV.

9. Apple Vision Pro



A história está repleta de computadores faciais que não fizeram sucesso, como o Google Glass, o Microsoft HoloLens e até mesmo o Meta Quest. No entanto, a Apple já divulgou que tentará conquistar o seu espaço neste mercado e, ainda em 2024, deverá lançar o Vision Pro, seu primeiro headset de realidade mista.

A empresa norte-americana revelou o "computador espacial" em junho, em seu evento anual para desenvolvedores, apresentando o Vision Pro como a melhor maneira de assistir a filmes, tirar fotos, conectar-se com outras pessoas e, até mesmo, ler e criar. O sucesso comercial deste produto ainda está em aberto — especialmente considerando o preço de US$3.499 —, no entanto, é indiscutível o seu caráter inovador e o fato de que ele terá uma tela radicalmente melhor que qualquer outra anterior.

Empresas que já desenvolveram a tecnologia: Apple.

10. Computação em exoescala



Em maio de 2022, o ranking global de supercomputadores foi abalado pelo lançamento do Frontier, atualmente considerado o computador mais rápido do mundo, que pode realizar tantos cálculos em 1 segundo quanto 100 mil laptops. Foi com a chegada desta supermáquina que a sociedade se viu, de fato, na era da computação em exoescala.

A expectativa é de que, em breve, novos computadores marquem presença no ranking dos mais rápidos do mundo. Apenas nos Estados Unidos, duas supermáquinas com capacidade para ter o dobro de velocidade do Frontier estão sendo montadas. Além disso, até o final do ano, espera-se que o Júpiter, primeiro supercomputador exoescala da Europa, já esteja online. Todos esses avanços animam os cientistas, no entanto, também trazem uma nova questão: a pegada energética. O próximo passo será entender como construir esses supercomputadores não apenas pautados em incríveis velocidades, mas também na sustentabilidade ambiental.