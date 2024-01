Inec abre inscrições para cursos gratuitos em TI

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) de Maracanaú, está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (31), para cursos gratuitos na área da tecnologia voltados para crianças e adolescentes, com faixa etária entre 10 e 17 anos de idade.

São 40 vagas distribuídas entre as turmas de Robótica (básico e intermediário), Desenvolvimento de Jogos Digitais (intermediário) e Desenvolvimento de Aplicativos (intermediário). Os cursos fazem parte do Projeto Labinec, que objetiva a inclusão digital e social de crianças e jovens de comunidades vulneráveis do município de Maracanaú.

Para se inscrever, acesse o formulário AQUI . É preciso esta dentro da faixa etária exigida, residir na cidade de Maracanaú, ser estudantes da rede pública e estar inscritos no Cadastro Único. As aulas terão início no dia 05 de Fevereiro e acontecerão no Laboratório do Labinec Maracanaú, localizado dentro do Instituto Idear (Rua 54, nº 61 – Bairro Jereissati II).