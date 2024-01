Tendência para empregos em 2024 segundo a FGV

Betho Costa, CTO - Chief Technology Officer - da 704 Apps, que você pode conhecer AQUI comenta que as pessoas, vendo esse movimento de mercado, estão cada vez mais migrando de área, devido ao número de vagas e os benefícios que as profissões ligadas a tecnologia trazem.

Alguns dos atrativos da área, que engloba diversas profissões diferentes, são os salários acima da média nacional; liberdade geográfica, que, na maioria dos casos, permite que o funcionário realize o trabalho de qualquer lugar que esteja, sem um ponto fixo; o grande número de oportunidades e vagas disponíveis; e ainda o fácil acesso a capacitação, com grande número de cursos e escolas focadas em tecnologia.

Ainda de acordo com Betho, um fator que acelerou esse movimento de mercado foi a pandemia. "Na pandemia, as pessoas não saiam de casa e passaram a precisar ainda mais da tecnologia para os afazeres do dia a dia". Betho explica que a 704 Apps, que desenvolve aplicativos de transporte e delivery, teve um grande aumento de demanda no período, com a sociedade se adequando às novas tendências, que permaneceram mesmo após a pandemia.