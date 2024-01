Sollirium Health Group traz tecnologia para observação de embriões

A Clínica Sollirium Health Group apresenta a tecnologia EmbryoScope Plus, uma incubadora que utiliza a tecnologia time-lapse para observar continuamente os embriões durante o seu desenvolvimento. Um material inédito para a região Norte-Nordeste do país.

Trata-se de "um sistema que utiliza um microscópio estéreo com câmera de lentes da Leica para capacitar imagens em alta definição do desenvolvimento embrionário 24h por dia, sete dias por semana", comenta o ginecologista ecdiretor técnico da Sollirium Health Group, Dr. Evangelista Torquato.

As imagens são compiladas em um vídeo time-lapse, o que permite aos embriologistas acompanhar com precisão o padrão de desenvolvimento dos embriões sem retirá-los da incubadora. Dessa forma o cultivo embrionário é uma das etapas da fertilização in vitro. No laboratório, o embrião é retirado da incubadora tradicional uma vez por dia para que os embriologistas analisem o seu desenvolvimento em microscópio, estando sujeito às mudanças de temperatura e do pH do meio de cultivo.