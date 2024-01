Vem aí o AgroHub Brasil

O agro, potência econômica do Brasil, vai ganhar um ambiente de inovação aberta.

O governo anuncia a criação de um ambiente de inovação online voltado para o agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária e o Serpro firmaram Acordo de Cooperação Técnica rumo à criação de uma plataforma de cooperação entre os diversos centros de inovação do país.

“O AgroHub Brasil será um integrador de todos os centros de inovação agropecuários do país em uma plataforma virtual de inovação aberta. Além de reunirmos quem já pensa o agro em um único ambiente, vamos promover inovação a partir da própria plataforma”, explica Bruno Vilela, superintendente do Serpro e facilitador dos processos de transformação digital no governo

Previsto para julho, conectará startups, empresas, universidades, centros de pesquisa, governo e produtor rural. Com suporte multilíngue e empregando tecnologias como inteligência artificial a plataforma irá criar uma rede de transferência de tecnologia voltada para a busca de soluções inovadoras que atendam os produtores e fomente empreendedorismo tecnológico no campo.