Novidades do Microsoft Copilot

A Microsoft está expandindo a disponibilidade do Copilot com foco em produtividade e criatividade usando a inteligência artificial.

2 - Novos recursos do Copilot: as atualizações adicionais ao Copilot, incluem um aplicativo móvel Copilot para iOS e Android, o aplicativo móvel Copilot no M365 e a capacidade de construir seus próprios GPTs do Copilot.



3 - Expansão do Copilot no Microsoft 365: O Copilot para o Microsoft 365 agora está geralmente disponível para indivíduos, pequenas empresas e empresas - sem mínimo de assentos, requisitos mínimos mais baixos e mais formas de comprar através de parceiros.