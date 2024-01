Cinco ações que levam seu site às melhores posições online

5 dicas para visibilidade dos sites Crédito: Divulgação

A otimização de endereços na web para mecanismos de pesquisa (SEO) determina as posições em que o link aparecerá nos resultados de busca, como os do Google ou Bing. Isso é fundamental para a visibilidade da marca. Seja qual for o tipo do negócio estar entre as melhores posições é uma maneira inteligente de de atrair novos clientes. Para entender como estar no topo das páginas de pesquisas, a Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, divulga um estudo com os principais fatores de ranqueamento.

"Precisamos entender como é o nosso comportamento para buscar informações, para escolher produtos, para engajar com conteúdos: para isso, a gente pesquisa na internet. Logo, se qualquer negócio ou projeto deseja ter mais visibilidade, além de estar online, ele também precisa estar nas melhores posições do Google para garantir que seu público o encontre", explica Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush no Brasil.

Para produzir o levantamento, a Semrush analisou mais de 16.000 palavras-chave, 300.000 URLs, considerando mais de 60 fatores, entre eles, métricas de conteúdo, backlinks, sinais de usuário, etc. Com base no estudo, Casagrande lista 5 ações que levam os sites às posições mais altas dos resultados de pesquisa. Confira:

Foque na criação de conteúdo relevante e de qualidade A relevância e a qualidade do conteúdo apresentaram a correlação mais forte com classificações mais altas. Em vez de dedicar tempo excessivo a práticas como a contagem de palavras-chave ou a atualização das datas do conteúdo para que ele pareça ser mais recente, a ênfase deve ser colocada na criação de conteúdo significativo e valioso que responda às necessidades dos leitores. Isso implica compreender profundamente o público-alvo, oferecer insights úteis e apresentar informações de maneira clara e envolvente. “A qualidade do conteúdo não apenas atrai leitores, mas também contribui para uma experiência do usuário positiva, fator que os motores de busca valorizam cada vez mais. Ao criar conteúdo relevante e de alta qualidade, você não apenas aumenta suas chances de classificação maior, mas também constrói uma reputação sólida e a confiança dos internautas, elementos essenciais para o sucesso a longo prazo no ambiente online”, explica o especialista.

Monitore o Authority Score do seu domínio Além de monitorar o Authority Score, métrica composta que avalia a qualidade geral de um site ou página da web, é essencial reconhecer que a construção de autoridade online vai além da otimização do conteúdo interno. O estudo da Semrush revelou correlações robustas entre PAS (Pontuação de Autoridade da Página) e DAS (Pontuação de Autoridade de Domínio) e classificações mais altas nos motores de busca. Segundo Casagrande, para efetivamente construir essa competência, é crucial cultivar uma rede de backlinks de alta qualidade provenientes de domínios considerados autoritários: “Esses links não apenas indicam aos motores de busca que seu conteúdo é confiável e valioso, mas também ampliam a exposição do seu site a uma audiência mais ampla. Os links de outros sites para seu projeto, são como referências positivas que transmitem autoridade”.

Além disso, ao buscar backlinks, é fundamental manter uma abordagem ética e focar na relevância. Links de qualidade, obtidos organicamente e relacionados ao seu nicho, têm um impacto muito mais positivo. Portanto, ao otimizar sua estratégia de construção de autoridade, concentre-se não apenas na qualidade do conteúdo interno, mas também na construção de uma sólida presença externa por meio de uma rede de backlinks bem selecionada e alinhada aos interesses do seu público-alvo. Essa abordagem holística pode contribuir significativamente para o fortalecimento da sua autoridade online.

Demonstrar o E-E-A-T (Experiência, Especialidade, Autoridade e Confiança) em todo o site Fale sobre os assuntos nos quais você é especialista ou tem experiência. Atente-se aos sinais de confiança nas páginas do seu site, como demonstrar claramente a autoria e mostrar por que você tem propriedade para falar sobre os tópicos que aborda. Ao avaliar a confiabilidade das informações, é crucial verificar as fontes, preferencialmente aquelas de autoridade reconhecida.

“A transparência sobre a autoria e as qualificações, bem como a referência a fontes confiáveis, são indicativos importantes de credibilidade em qualquer contexto online. Além disso, a atualização constante do conteúdo é fundamental para garantir que as informações permaneçam precisas e relevantes ao longo do tempo”, conta Casagrande.

Foque em melhorar suas classificações orgânicas O cenário dos três principais fatores de classificação, todos interconectados, pode ser comparado à analogia do "ovo e da galinha", tornando complexa a determinação da causa e efeito. No entanto, é notável que o tráfego orgânico, tanto para a URL quanto para o domínio, apresenta uma forte correlação com classificações mais altas nos motores de busca.