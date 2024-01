Golden Cloud anuncia plataforma gratuita de conteúdos em TI

A Golden Cloud, empresa especializada em computação em nuvem com presença em todo o país, oferece de forma gratuita a plataforma de treinamentos e conteúdos na área de tecnologia, Golden Plus. A plataforma oferece uma gama de recursos, incluindo treinamentos exclusivos, conteúdos abrangentes que exploram diversas áreas da tecnologia, estudos de casos e uma série de lives e palestras interativas apresentadas por especialistas.



“Golden Cloud reforça seu compromisso com a disseminação do conhecimento e o desenvolvimento profissional ao oferecer acesso irrestrito a uma riqueza de recursos educacionais. Na plataforma, estão disponíveis treinamentos exclusivos que visam atender às demandas do mercado atual, capacitando os profissionais com habilidades práticas e conhecimentos avançados”, salienta Jefferson Farias, CEO da Golden.

Além disso, o espaço possui a trilha Google Workspace com conteúdos sobre como aumentar a produtividade, comunicação e gerenciar projetos eficientes.