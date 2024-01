Instituto Atlântico: inscrições para Formação em Design de Futuros

Formação estratégica em Design de Futuros: as aulas acontecem de forma online e começam no dia 23 de janeiro

O Instituto Atlântico anuncia turma para Formação Estratégica em Design de Futuros. O treinamento é conduzido pelo Avanti, unidade educacional criada para impulsionar carreiras de profissionais de Tecnologia e Inovação.

A carga horária da Formação Estratégica em Design de Futuros possui 40 horas/aula, com duração de 2 semanas. As aulas têm início em 23 de janeiro e serão realizadas no formato online, ao vivo. Serão oferecidos ainda conteúdo de apoio online e sessões práticas em grupo com ferramentas exclusivas e inovadoras, além de perspectivas únicas de cases de governos e empresas globais que utilizaram design de futuros e desenvolvimento de habilidades individuais e práticas colaborativas. Estão disponíveis os módulos Starter e Expert.

As inscrições podem ser realizadas AQUI