Inscrições para o IMPA Tech terminam nesta quinta-feira (28)

Graduação conta com processo seletivo exclusivo para medalhistas de olimpíadas do conhecimento

Com início das aulas previsto para abril, o bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação atenderá até 100 alunos no próximo ano. O curso, que é inteiramente gratuito, vai oferecer ainda alojamento estudantil (para maiores de 18 anos) e apoio financeiro. A graduação terá duração de quatro anos e, inicialmente, conta com um ciclo básico. Depois, os alunos poderão escolher entre as ênfases em Matemática, Ciência de Dados, Ciência da Computação ou Física.

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para a inscrição no IMPA Tech, o primeiro curso de graduação do IMPA que terá início em 2024, no Porto Maravalley, polo de tecnologia desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na zona portuária da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI .

Para 2024, o processo seletivo usará o desempenho dos estudantes em olimpíadas do conhecimento ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão ofertadas até 80 vagas para alunos medalhistas do nível 3 (premiação nacional) da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), promovida pelo IMPA; do nível 3 da OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática); das modalidades A ou B da OBQ (Olimpíada Brasileira de Química); dos níveis 2 ou 3 da OBF (Olimpíada Brasileira de Física); e da modalidade programação nos níveis 1 ou 2 (Ensino Médio) da OBI (Olimpíada Brasileira de Informática). De acordo com o edital, cada medalha garantirá uma pontuação diferente no processo de seleção do IMPA Tech.

Outras 20 vagas serão disponibilizadas para candidatos com melhor desempenho em Matemática no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A seleção contará ainda com atividades em grupo e entrevistas individuais (on-line). O IMPA Tech terá vagas destinadas a ampla concorrência e também reservará um quantitativo aos candidatos distribuídos em diferentes grupos de cotas, conforme detalhado no edital.

O IMPA Tech é um curso de ensino superior financiado pelo Governo Federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). A graduação conta com a parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pelo Porto Maravalley.