Custo médio de um ataque cibernético pode chegar a US$4,2 milhões

De acordo com um recente relatório da Sophos, o custo médio de um ataque cibernético em organizações pode chegar a US$4,2 milhões. O dado lança luz sobre a importância de se investir em medidas robustas de segurança digital para salvaguardar dados e os ativos das instituições.

“O Brasil tem se posicionado como um dos líderes na América Latina em relação às aplicações nessa área. Segundo o relatório do IDC Worldwide Black Book 2023, os gastos das empresas brasileiras com segurança representarão 3,5% dos investimentos feitos em TI. Além disso, o país ocupa a nona posição entre os que mais gastam com segurança cibernética e deve terminar o ano com um total de R$100 bilhões investidos na área”, comenta Evandro Alexandre Ribeiro, Head de Segurança da Informação da Avivatec, consultoria especializada em tecnologia.

Os dados das empresas, considerados ativos valiosos, estão no epicentro das preocupações. A conscientização sobre a gravidade da situação reflete-se não apenas nos números, mas na crescente importância atribuída à cibersegurança em todo o mundo. “A defesa eficaz contra ameaças digitais não é apenas uma estratégia preventiva; é uma salvaguarda essencial para garantir a continuidade e a prosperidade das empresas na era digital em constante evolução.”, destaca.