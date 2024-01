Grupo Aço Cearense comemora 1º Prêmio de Intraempreendedorismo

Iniciativa contou com empresas de diversos setores e que são atuante na promoção da inovação com a participação direta dos colaboradores e equipes internas

O Grupo Aço Cearense comemora o 1º Prêmio de Intraempreendedorismo, promovido pela AEVO, tendo conquistado quatro premiações na categoria Equipes. O ranking reconhece, de forma inédita, as organizações que incentivam a inovação corporativa no Brasil, condecorando as equipes que desenvolvem práticas empreendedoras e soluções de inovação.

No total, participaram mais de 90 empresas que desenvolveram 27.472 projetos de inovação no período de janeiro de 2021 a 31 de março de 2023, entre elas Suzano, Ambev, Dexco e o Grupo Aço Cearense.

As iniciativas premiadas da companhia cearense foram: