Estudantes criam um dispositivo de locomoção para deficientes visuais

Alunos de projeto de inclusão digital do Inec criam equipamento de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

Estudantes do curso de robótica do Labinec, projeto que objetiva a inclusão digital e social de crianças e jovens promovido pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), criaram um dispositivo de locomoção voltado para pessoas cegas ou com deficiência visual, como forma de complementar o uso da bengala. O produto é fruto de uma atividade proposta à turma de iniciação à robótica do Projeto localizado no bairro Vila União, em Fortaleza, que é composta por alunos na faixa etária dos 10 aos 15 anos.



O produto utiliza um sensor de distância ultrassônico e um sensor infravermelho, um motor de vibração e um arduino, uma placa eletrônica de código aberto baseada em hardware e software descomplicados.

Os sensores foram colocados em um boné emitem vibração e som de acordo com a situação detectada. Assim a pessoa tem uma noção da distância do obstáculo pelo ritmo do som e pode evitar colidir quando se locomove. Enquanto o uso da bengala só protege de obstáculos do chão até a altura da cintura, o chapéu sonar pode evitar obstáculos como tendas, galhos, placas etc.