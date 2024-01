Como as empresas utilizaram a IA em 2023?

Atendimento ao cliente

Segundo uma pesquisa da Zendesk, 80% dos consumidores consideram a experiência tão importante quanto os serviços ou produtos adquiridos. Para satisfazer essa demanda, a IA pode ser essencial na oferta de uma boa experiência, principalmente em canais de relacionamento. No Klubi, por exemplo, uma fintech que opera com consórcios de automóveis e celulares em todo o país, essas ferramentas são responsáveis pelos primeiros passos dos clientes nos canais de relacionamento: “Nós aplicamos a IA no início da jornada do cliente, para garantir que ele tenha mais autonomia e agilidade na simulação do plano e também no atendimento. A experiência é simples e conseguimos manter um padrão de conexão com as pessoas. É muito comum que respondam à IA como responderiam a um humano, com saudações e agradecimentos”, explica o CEO do Klubi, Eduardo Rocha.

Investimentos em cibersegurança

Com o aumento do uso de tecnologia em diversos setores, empresas brasileiras têm buscado cada vez mais atingir a maturidade digital. De acordo com a pesquisa IDC Cyber Security Research Latin America 2023, o país está direcionando seus recursos à proteção de dados e sistemas, com previsão de que os gastos com cibersegurança atinjam 3,5% dos investimentos totais em tecnologia da informação até agora, final de 2023. Isso representa um aumento significativo de 12% em relação ao ano anterior, chegando a uma aplicação estimada de R$26,7 bilhões, o maior da América Latina nessa área.

Para Marcelo Modesto, CEO e fundador da Avivatec, consultoria de tecnologia com expertise em negócios e referência no cenário de aceleração digital de empresas no país, “o mercado tem testemunhando uma verdadeira revolução. Este ano foi marcado por investimentos em tecnologia para diferentes setores. Na área de saúde, por exemplo, aumentou expressivamente o número de empresas que utilizam a IA para melhorar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de doenças. Enquanto em outros segmentos, como finanças, esta tecnologia garante melhor eficiência, produtividade e segurança nos dados. Para se ter uma ideia de como a IA tem impactado os negócios no país, um estudo conduzido pela FGV revelou que os investimentos em transformação digital cresceram 75% no ano passado.", destaca.

A IA aplicada nas finanças