Plataforma promete modernização do setor imobiliário

Readi apresenta plataforma que promete modernização do setor imobiliário com emissão de documentos e regularização de imóveis de forma digital

Com dois anos de operação, a Readi é uma plataforma de registro, adequação e emissão de documentação imobiliária, e faz parte das Empresas SJ - que declara uma carteira de mais de 200 clientes e um crescimento de 25% de faturamento nos últimos 12 meses.

“Notamos dificuldades no mercado em geral e fomos em busca de soluções para resolvê-las com inovação e tecnologia. A partir de uma necessidade interna, criamos um Mínimo Produto Viável e, em menos de um ano, já estávamos em operação com 10.000 certidões emitidas, 8 colaboradores e crescimento de 20%”, analisa Lara Praça, sócia-fundadora e CEO da Readi

De acordo com dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cerca de 60% dos imóveis no Brasil apresentam algum tipo de irregularidade. Entre a mais comum está a falta de escritura, totalizando mais de 40 milhões de residências na área urbana sem o documento.