Digital College comemora 500 profissionais efetivados em dois anos

A Digital College, escola cearense de ensino de habilidades digitais técnicas e comportamentais, comemora ter atingido a marca de 500 alunos inseridos no mercado profissional, dentro de um universo de seis mil alunos que já passaram por suas salas de aula.



Para Antônio Rodrigues, diretor executivo da Digital College, a missão é preparar e nortear estudantes para uma nova jornada. “Queremos profissionais capazes de causar uma transformação digital por onde passarem. A lacuna entre a demanda do mercado e os profissionais qualificados está sendo preenchida por aqueles que escolheram trilhar o caminho do conhecimento, da inovação, e a Digital College dá o suporte para que esses alunos se tornem protagonistas desse campo”, detalha.

O mercado cearense notoriamente apresenta uma crescente demanda por profissionais de tecnologia. Estima-se que, por ano, cerca de dez mil vagas são abertas, e uma delas já foi conquistada por Davi Amorim, que trabalhava como analista de banco de dados em São Paulo e buscou a Digital College para redirecionar sua carreira. "Via com entusiasmo a mudança e senti que era o momento. Fiz o curso de Full Stack, conciliei emprego e estudo por alguns meses e foquei naquilo que eu sonhava". A dedicação valeu a pena. Seis meses após iniciar as aulas, Davi ingressou em uma empresa como desenvolvedor back-end em Java. "A Digital College me abriu um universo de oportunidades e sou muito grato por isso", completa.