Motorola lança edições especiais dos motorola razr e edge

As novas versões se apresentam como únicos smartphones com a Cor do Ano 2024 da Pantone

A Motorola e a Pantone se uniram pelo segundo ano consecutivo para criar smartphones exclusivos na Cor do Ano da PANTONE. Este ano marca o 25º aniversário do programa Pantone Color of the Year e a cor selecionada é a PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.

“À medida que a tecnologia se entrelaça com a humanidade, confiamos na cor como uma ferramenta de expressão e que oferece experiências mais profundas e significativas por meio dos nossos dispositivos. E estamos indo além do design dos smartphones, com experiências de software. A Cor Pantone do Ano 2024 faz exatamente isso, pois combina o mundo virtual em que vivemos e o nosso desejo de estabelecer conexões e bem-estar mais profundos.”, afirma Ruben Castano, Head Global de Experiência do Consumidor e Design da Motorola.

Disponível globalmente, o motorola razr 40 ultra foi desenvolvido para incentivar a conexão e a colaboração, permitindo que os indivíduos se destaquem por conta de seu design icônico e dobrável em formato flip. Já o motorola edge 40 neo é um aparelho que coloca a cor no centro do design e a tonalidade PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, com acabamento em vegan leather, complementa perfeitamente o design aconchegante do dispositivo, envolvendo os sentidos e despertando a imaginação