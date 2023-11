Mil bolsas de estudo gratuitas em design UX/UI e desenvolvimento

A Cubos Academy, em parceria com o Mercado Livre, anuncia mais de 1.000 bolsas de estudos integrais para os cursos introdutórios de Desenvolvimento de Software e Design UX/UI. Além disso, 100 bolsas de imersão e 10 de aprofundamento nessas áreas serão concedidas para os participantes do programa.

A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio da plataforma da Beta Hub, iniciativa do Mercado Livre criada para apoiar jovens na tecnologia. Após finalizar o cadastro, o candidato receberá o formulário de inscrição por meio do WhatsApp para que possa prosseguir com a sua inscrição na página da Cubos Academy e acompanhar todas as etapas do processo seletivo. Esse processo é necessário para concorrer a todos os cursos, incluindo os introdutórios, imersões e os de aprofundamento.

Para se inscrever nos cursos introdutórios e de imersão é necessário ter entre 16 e 18 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Vale ressaltar que para estimular a participação de grupos com pouca participação na área de TI, as 100 vagas destinadas para as imersões serão preferencialmente divididas igualitariamente entre mulheres (cis ou trans) e pessoas não-binárias e pretas.