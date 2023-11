Daniel Aguiar, novo Diretor Comercial da Hostweb

O profissional possui uma carreira que abrange mais de 15 anos no campo de Tecnologia da Informação

A Hostweb, empresa especializada em nuvens e serviços gerenciados de TI, anuncia Daniel Aguiar como novo Diretor Comercial. "A vasta experiência e expertise do profissional fazem dele uma adição valiosa à empresa, aprimorando ainda mais suas capacidades estratégicas e expandindo sua atuação em diversas indústrias", registra a empresa. No currículo Daniel apresenta gestão de equipes, habilidade em liderança e visão estratégica, gestão de relacionamento e envolvimento com o setor público, operações de negócios, análise estratégica e gerenciamento de projetos.