Como os aplicativos de mensagens são usados pela Justiça brasileira

O comportamento adaptado do período da pandemia da Covid-19 foi confirmado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a aprovação da Resolução 354/2020, permitindo o uso de ferramentas tecnológicas para a comunicação de atos processuais. Já a Lei nº 14.195, de 2021 alterou diversas disposições e trouxe inovações ao Código de Processo Civil, dentre elas, a forma de citação nos processos judiciais.

De acordo com a advogada Bruna Almeida, do Departamento Contencioso e Arbitragem da Andersen Ballão Advocacia, o aplicativo de mensagens WhatsApp se estabeleceu como uma realidade e é utilizado pelos tribunais para comunicação de atos processuais das partes e seus respectivos advogados, ainda que não esteja previsto em lei.

“Por meio do aplicativo de mensagens, são encaminhadas citações, informações acerca do andamento processual, realizadas audiências de conciliação virtuais, entre outros”, afirma a especialista.

Para validade dos atos judiciais aplicados por meio de aplicativo de mensagens, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, recentemente, que estes atos deverão ser realizados com as devidas cautelas, com certificação sobre a identidade do destinatário e ciência clara e inequívoca sobre a acusação para que o réu possa se defender.

“É fundamental que o uso do WhatsApp em processos judiciais seja feito de acordo com as regulamentações legais e procedimentos judiciais específicos de cada jurisdição. Além disso, a autenticidade e integridade dos atos processuais praticados através do aplicativo podem ser questionadas, por isso é importante a comprovação de recebimento e a identidade do receptor”, orienta Almeida .

A advogada ressalta que ainda não fez uso da ferramenta em um caso para citação, pois não há previsão legal e, por isso, busca esgotar todas as formas de citações previstas em lei, como a citação por correios, oficial de Justiça, publicação de edital, busca de endereços nos sistemas conveniados aos tribunais, entre outras.

“É claro que a citação por WhatsApp é uma opção viável e prática, tendo em vista que é um aplicativo acessível e popular, o que torna mais eficiente a prestação jurisdicional, mas por não haver previsão legal, ainda se discute muito sobre a validade desse meio de citação”,explica .